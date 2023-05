Pronto a decollare “Campania Beer Expo”, primo Salone regionale della Birra Artigianale.

L’evento è promosso su iniziativa dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Campania con l’obiettivo di identificare e di valorizzare la produzione birraia agricola e artigianale della Campania; occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione del prodotto “birra agricola e artigianale della Campania” anche attraverso una fiera annuale della birra agricola e artigianale da tenersi, a rotazione, nei diversi territori della Regione.

Il Campania Beer Expo si inserisce, dunque, in un momento particolarmente interessante per il settore agroalimentare italiano e la Campania in tal senso presenta un patrimonio estremamente ricco di risorse di notevole pregio sotto il profilo agro-alimentare, dotato di grande attrattività per numerose tipologie di target ed in grado di generare, se adeguatamente sviluppato, un significativo impatto sul sistema socioeconomico regionale.







Il “Campania Beer Expo – Salone Regionale della Birra Artigianale” si svolgerà lunedì 5 e martedì 6 giugno 2023 presso il MANN – Museo Archeologico Nazionale – di Napoli.

La scelta del MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli è legata alle caratteristiche di questa istituzione culturale: è tra le più antiche ed importanti istituzioni culturali al mondo, per ricchezza e unicità del patrimonio e per il suo contributo offerto al panorama culturale europeo.

Imponente nell’architettura e nelle collezioni, protagonista della vita culturale in città, è una struttura aperta alla modernità e disponibile alle contaminazioni.

L’evento è dedicato ai beerlovers e agli operatori, con banchi d’assaggio, Masterclass e BeerLAB aperti al pubblico di beerlovers e agli operatori specializzati, incontri B2B aperti agli operatori accreditati e un opening iniziale di benvenuto.