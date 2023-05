E’ imperdibile l’estate nella città di Pompei: tutto pronto per far decollare la kermesse “Stay in Pompei 2023… Summer Edition”.

Con il concerto di Gigi Finizio, infatti, si inaugura il lungo calendario degli eventi estivi della città di Pompei.

Il concerto di Gigi Finizio – “Ora per ora… Live Tour” – si svolgerà il 28 maggio, alle ore 21, nell’area eventi di Piazza Schettini.







L’ingresso al pubblico è libero previa prenotazione on-line sul portale del Comune di Pompei.

Le prenotazioni sono aperte al link https://comune-pompei.reservio.com/ (CLICCA QUI)