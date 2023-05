Attivato il Centro per le Famiglie ad Ercolano: si tratta di un servizio rivolto alle famiglie residenti nella città degli Scavi che versano in situazioni di vulnerabilità, intesa come condizione che può riguardare ogni famiglia in specifiche fasi del suo ciclo di vita.

Il Centro offre alle famiglie con minori uno spazio di ascolto, orientamento e accompagnamento per affrontare situazioni per le quali si sente il bisogno di un confronto e un sostegno.

Al Centro per le Famiglie è possibile trovare: risposte, opportunità, soluzioni alle difficoltà della vita quotidiana; spazi di ascolto in cui sono disponibili operatori con diverse professionalità; luoghi di scambio di esperienze tra adulti e famiglie, di sostegno alle competenze genitoriali;

luoghi di promozione che agevolano le relazioni tra famiglie, associazionismo ed istituzioni.







Come accedere ai Servizi del Centro

Palazzo Borsellino via G. Marconi n. 39, Ercolano

Apertura ai cittadini: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.