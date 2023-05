“Fratelli d’Italia per espressa decisione della direzione nazionale non ha sostenuto e non sosterrà al ballottaggio il candidato sindaco Ciro Borriello ritenendo la sua candidatura inopportuna”.

E’ quanto emerso dalla conferenza stampa convocata a Torre del Greco alla Casa Rossa.

“Le candidature dei dirigenti locali Alini e Quirino (nella foto a dx) hanno ingenerato un non latente equivoco di sostegno che la serietà del partito non può consentire – dichiara Gianni Pinto resp. degli enti locali –.







La correttezza avrebbe voluto che l’adesione alle liste di Ciro Borriello venisse preceduta dalle dimissioni dell’incarico.

Il sottoscritto unitamente agli iscritti conferma in linea alle disposizioni del partito che non sosterranno al ballottaggio Borriello al quale auguriamo di risolvere i problemi giudiziari che lo vedono coinvolto”.

Il ballottaggio tra i due candidati sindaco Ciro Borriello e Luigi Mennella vedrà gli elettori alle urne i prossimi 28 e 29 maggio.