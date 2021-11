Si terrà dal 13 al 27 novembre, al PAN | Palazzo Arti Napoli, la rassegna d’Arte Contemporanea “EMOZIONARSI”.

Nel titolo già il senso della mostra volta ad illustrare, attraverso il segno stilistico di Roberto Bellucci, Selene Bonavita, Luigi Calì, Bruno Ciniglia, Barbara Melcarne, Sax Palumbo e Rosario Viano, le emozioni provate nel periodo pandemico. Curata da Deborah Di Bernardo, con la direzione artistica di Barbara Melcarne ed in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, la rassegna si articola nelle cinque sale come un vero e proprio “percorso delle Emozioni” che vanno dall’iniziale “sgomento” davanti alla presa di coscienza di quanto stava accadendo, per giungere attraverso “la chiusura, la solitudine, la speranza” a quello finale de “il sogno” in cui tutto ha trovato una dimensione positiva: nel riscontro di una realtà risolta od in quello di una possibile ancora desiderabile.

Visitabile dal lunedì alla domenica dalle ore 9:30 alle ore 19.