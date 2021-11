Torre del Greco – Al via, martedì 9 novembre, alla III edizione del “Festival della Gentilezza”, il primo Festival di gentilezza che raccoglie eventi di cortesia e di solidarietà, da Nord a Sud, lungo tutto lo stivale d’Italia.

Quest’anno, per la prima volta, è prevista l’adesione anche della città di Torre del Greco, attraverso il Forum dei Giovani in collaborazione con l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba – Assessorato alle Politiche giovanili.

Si tratta di un’iniziativa alla quale parteciperanno quasi duecento realtà italiane per mettere in campo piccoli ma importanti gesti a beneficio dei servizi e delle esigenze delle singole e diverse comunità territoriali.

Nello specifico, i ragazzi del Forum cittadino, martedì 9 Novembre saranno presenti con un gazebo in piazza Santa Croce dalle ore 10.30 alle ore 13.30 per una raccolta libri da parte dei cittadini che vorranno contribuire all’iniziativa di solidarietà; gli stessi, una volta raccolti, saranno poi reimpiegati nelle diverse manifestazioni culturali che l’assise dei giovani torresi organizzerà nell’ambito delle proprie attività sul territorio cittadino.

“Un evento sicuramente importante​ – dichiara l’Assessore alle Politiche Giovanili, Antonella Esposito – e dalla forte impronta sociale. Mai come in questo momento, infatti, abbiamo tutti bisogno di riscoprire e coltivare quella che Marco Aurelio, filosofo ed imperatore romano, definiva la gioia dell’umanità. Abbiamo bisogno di gentilezza, per curare il male a rischio contagio di un rancore che si sta allargando nella nostra vita quotidiana e nelle nostre realtà, ed è davvero bello vedere lo sprint e l’entusiasmo dei nostri giovani che ce la metteranno tutta per offrire un servizio all’intera comunità”.