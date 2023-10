Nella lista delle città da visitare Napoli brilla: i turisti in molte occasioni la prendono d’assalto e fanno registrare overbooking ovunque.

Il Maestro Eduardo de Filippo, le cui opere ed aneddoti sono famosi in tutto il mondo, descriveva la sua città così: “Napoli è un teatro antico sempre aperto, un palcoscenico a cielo aperto”.

Il capoluogo campano, da qualche anno a questa parte, sta vivendo un boom turistico sempre crescente e questo grazie a diversi fattori che la rendono una città che offre ai visitatori un’attrazione irresistibile.







Ecco alcuni motivi:

1) Autenticità e fascino unico: la città partenopea offre un’esperienza autentica e un fascino unico che la distingue da molte altre destinazioni turistiche. La sua anima è vibrante e la si avverte, l’atmosfera delle sue strade è affascinante. E poi il capoluogo campano offre arte, musica e cultura che spiccano ogni suo angolo. Basta passeggiare tra i vicoli caratteristici per immergersi in un modo che solo Napoli può e sa offrire.

2) Patrimonio storico e culturale: Napoli è una città ricca di storia, con un patrimonio culturale straordinario sia in città che nei dintorni. La Regione offre siti da visitare che una settimana non basterebbe. A partire dal Cristo Velato per finire ai siti archeologici di Pompei ed Ercolano, passando per l’imponente castello del Maschio Angioino al Castel dell’Ovo. Insomma, la città offre una ricchezza di monumenti e luoghi d’interesse che affascinano i visitatori in cerca di storia e cultura.

3) Patrimonio Culinario di fama mondiale: la cucina napoletana è rinomata in tutto il mondo. Dalla celebre pizza napoletana alle sfogliatelle e alle frolle, dai piatti di pasta al sapore di mare allo street food, i sapori di Napoli sono unici e conquistano i palati di coloro che la provano.

Molti, tornati a casa, hanno provato – senza successo pieno – a imitarli.

4) Posizione strategica e accessibilità: la città partenopea gode di una posizione geografica strategica nel cuore del Mediterraneo ed è facilmente accessibile per i turisti provenienti da diverse parti del mondo. La città capoluogo campano è ben collegata con i trasporti aerei, marittimi e ferroviari, consentendo ai visitatori di raggiungerla con facilità.

5) Bellezze naturali: Napoli non è solo patrimonio storico e culturale. Napoli vanta anche una splendida bellezza naturale. Il golfo di Napoli offre viste panoramiche spettacolari sul mare e sulle isole circostanti, come Capri, Ischia e Procida. Il maestoso Vesuvio, che domina l’orizzonte, aggiunge un tocco di magia al paesaggio. Scenario unico al mondo, potrebbe dirsi, che non ha nulla da invidiare alle rinomate mete mondiali.

6) Accoglienza calorosa del popolo partenopeo: gli abitanti di Napoli sono noti per la loro accoglienza calorosa e la loro brillante ospitalità. Tutti i visitatori vengono accolti a braccia aperte e trattati come membri della famiglia, creando un’esperienza indimenticabile e facendo sentire i turisti come a casa propria. Il folklore cittadino è avvolgente, il turista è benvenuto per tutti ed ovunque. Anzi, molti napoletani diventano all’occorrenza perfino ‘ciceroni’ di fronte a turisti che si fermano anche solo per chiedere informazioni.

L’elenco dei motivi sarebbe ancor più lungo, ma già questi descritti possono ben definire cosa rende Napoli così attraente agli occhi degli stranieri.