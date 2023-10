Caos stamattina all’ombra del Vesuvio: l’Ufficio Postale di via Diaz è stato preso di mira da alcuni balordi.

Gli inquirenti infatti, sono al lavoro per accertare se si è trattato di una rapina o di una tentata rapina ai danni dell’ufficio postale porticese.

Un cartello fuori l’ufficio preso di mira chiarisce, infatti, l’evento”…Il giorno 18 ottobre questo Ufficio postale sarà chiuso per evento criminoso…”







Sul caso è intervenuto oggi anche il sindaco Enzo Cuomo: “Traffico in tilt e città paralizzata stamattina a Portici dopo una rapina o un tentativo di rapina (fatti da accertare) all’Ufficio Postale di Via Diaz, con i rapinatori in fuga a bordo di un’ auto che ha imboccato da Piazza Poli in controsenso via Cardano scontrandosi con un veicolo in discesa.

I rapinatori – spiega il primo cittadino – dopo lo scontro si sono allontanati a piedi ed i poliziotti del Commissariato di Portici li stanno cercando.

Aspettiamo la Polizia Scientifica del Commissariato per liberare la strada dall’auto dei rapinatori e far riprendere la circolazione.

Forse sarebbe il caso – incalza il primo cittadino porticese – che il Ministro dell’Interno ed il Prefetto prendessero in considerazione le nostre richieste di potenziare gli organici delle forze dell’ordine strutturando e destinando le competenze del Commissariato di Polizia di Stato sulla Città di Portici che, per densità di popolazione e numero di abitanti, necessita di ben altra considerazione a livello di impiego delle forze dell’ordine.

Questo problema strutturale – precisa ancora – è stato segnalato da sempre, io lo faccio dal 2004 e quindi non rientra in alcuna valutazione o polemica politica avendo interessato tutti i governi e non solo l’attuale.

Che ci sia una recrudescenza dei reati predatori, (furti,rapine) in tutto il Paese (Italia) è un dato inoppugnabile, i motivi di tale incremento di reati è – prosegue Cuomo – da analizzare e da studiare a cura delle persone specializzate in tali tipi di analisi e di studi.

Poi magari ci faranno sapere – chiosa – cosa pensano di fare per arginare e contrastare questa ondata di reati e di violenza che stiamo subendo”.