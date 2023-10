E’ partito a San Giorgio a Cremano il servizio di educativa territoriale che ogni anno aiuta decine di famiglie in carico ai servizi sociali in attività di doposcuola e attività orientate all’accompagnamento alla crescita e allo sviluppo individuale e sociale dei figli.

“D’accordo con l’assessore alle Politiche Sociali, Giuseppe Giordano – ha dichiarato il sindaco Giorgio Zinno -, abbiamo programmato le attività dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18.30 presso il plesso Mazzini in Corso Umberto grazie all’assenso dato dal Dirigente Vincenzo De Rosa che ringrazio per la collaborazione che vede comune e scuola lavorare insieme in piena armonia.

Presso la sede – precisa Zinno – saranno presenti educatori che accompagneranno il minore – tra i 6 e i 16 anni – sia nel percorso di recupero scolastico pomeridiano (Spazio Scuola) che in altre attività di socializzazione ed integrazione, secondo quanto verrà indicato dagli assistenti sociali.







Il Centro di Educativa Territoriale – chiarisce il primo cittadino – è una risorsa per il nostro territorio e rientra nelle politiche sociali volte al sostegno delle fasce fragili.

Inoltre è un servizio “bilaterale”, in quanto anche le famiglie si impegnano a collaborare fattivamente con gli educatori del centro, condividendone le linee e gli obiettivi educativi e a partecipare agli incontri con gli educatori per valutare i progressi o le necessità del minore.

Fare comunità significa assistere e non lasciar sole le famiglie e i minori considerati più fragili.

Il centro di educativa territoriale – conclude la fascia tricolore sangiorgese – rappresenta infatti un supporto ad ampio spettro per dare a tutti le stesse possibilità e agevolare percorsi di sviluppo e crescita individuale e sociale”.