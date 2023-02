Era venerdì 27 novembre del 2020 quando Maurizio Costanzo, il giornalista deceduto oggi portando nel lutto l’intero Paese italiano, intervistò Diego Armando Maradona.

Il servizio giornalistico andò in onda in seconda serata su Canale 5: il Pibe de Oro decise di rilasciare a Maurizio Costanzo l’intervista durante un talk one to one.

In quell’occasione l’indimenticabile campione mondiale argentino si è confidato con Costanzo che ha anche quella volta mostrato i suoi modi sempre unici e gentili. Maradona su Canale 5 risposte alle domande del noto giornalista con estrema sincerità e spontaneità.

Durante l’intervista, apparsa come un dialogo sincero e spensierato tra i due, non mancarono filmati che hanno segnato per sempre la storia del calcio.

Innumerevoli furono gli spettatori che da casa ascoltavano le parole del loro idolo.

In quella occasione, Maradona ha rilasciato parole sul suo soprannome (Pibe de oro), sul suo grande legame con la città di Napoli che tanto gli ha dato sotto tanti punti di vista, su cosa provava il campione argentino per i napoletani e la città partenopea e, infine, anche sulla droga e la battaglia contro gli stupefacenti.