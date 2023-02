Lutto nel mondo del giornalismo e dello spettacolo: Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore, si è spento oggi 24 febbraio 2022 all’età di 84 anni.

Costanzo è sicuramente uno dei volti più noti della televisione, il suo programma ‘Maurizio Costanzo Show’ è stato uno dei più seguiti in Italia sul piccolo schermo. L’appellativo per Costanzo, pienamente meritato per l’eccellente lavoro svolto in tv, il quegli anni fu ‘il re del talk show’.

Proprio agli inizi della sua carriera risale una fotografia storica, ritratta in bianco e nero: Costanzo è immortalato insieme a Totò, il Principe della Risata, Antonio De Curtis.

La foto, a quanto emerge, sarebbe stata scattata in una delle case romane che l’attore partenopeo aveva a Roma. Probabilmente, scattata ai Parioli, è datata 3 agosto del 1959.

Maurizio Costanzo aveva dichiarato di essere entrato nelle simpatie di Totò e che si vedevano e frequentavano talvolta.

Nel corso di quegli incontri, come ha scritto Maurizio Costanzo, il principe della risata gli raccontava dei suoi esordi, della sua vita nel rione sanità e della sua vita poi a Roma. In alcuni suoi testi, Maurizio Costanzo raccontò che fu proprio Totò a confessargli che nel quartiere dove viveva a Napoli erano soliti chiamarlo “‘o spione” perché stava spesso alla finestra ad osservare le persone del posto e sbirciare cosa accadeva nelle loro abitazioni.