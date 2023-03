La città e la provincia di Napoli non sanno più in che modo esternare la gioia per la squadra del Napoli, che sta registrando risultati da record storici durante il campionato di serie A che ormai avanza verso la fine.

Al centro delle attenzioni, ancora una volta, è finito il bomber Viktor Osimhen.

Dopo l’uomo di Pasqua, la torta, i braccialetti ed i gadget che hanno il bomber come diretto protagonista, parte da Portici l’ultima novità: nel weekend interamente dedicato alla festa del papà ed alla ricorrenza di San Giuseppe sono spuntate anche le zeppole.







Già, perché ad essere protagoniste in questi giorni sono proprie le zeppole, il tipico dolce campano sfornato ogni anno nel mese di marzo.

All’ombra del Vesuvio, in provincia di Napoli, l’Antica Panetteria Portici ha rivisitato il tipico dolce personalizzandolo in onore di Osimhen.

Un vero e proprio connubio tra bontà e cuore azzurro: stanno infatti andando a ruba le delizie che rievocano il calciatore della squadra partenopea.

A sponsorizzare la creazione, nell’ottica anche del rilancio delle attività locali, è anche lo stesso sindaco di Portici Enzo Cuomo che ieri sera ha annunciato la nuova idea dell’Antica Panetteria locale.

