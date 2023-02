‘Napoli campione d’Italia 2022-2023’: è questa la scritta che Luca Febbraio sta stampando sulle t-shirt in attesa della fine del campionato di calcio.

Il piccolo imprenditore tessile ha un suo laboratorio a Napoli ed ha deciso di anticipare i tempi e preparare maglie sulle quali spicca il terzo scudetto per la squadra partenopea, ai vertici della classifica di serie A.

Luca febbraio sa ed ammette di essere tra i primi a stampare le maglie che i tifosi napoletani indosseranno alla fine del campionato. Le sue maglie, infatti, andranno di certo a ruba in Campania.

E così, nel laboratorio situato nella zona Ponti Rossi di Napoli, è stata organizzata una vera e propria catena di montaggio: alcuni operai e la famiglia dell’imprenditore tessile, con un compiti precisi, producono magliette.

I tifosi del Napoli, ed in generale molti campani, non aspettano altro: la vittoria del campionato per la squadra azzurra è sempre più vicina.