E’ tutto pronto: la Napoli City Half Marathon si correrà domenica 26 febbraio con partenza alle ore 9 da viale Kennedy. L’evento, che si svolge grazie alla sinergia tra il Comune di Napoli e la Napoli Running Asd, richiamerà oltre 6mila iscritti con migliaia di runner provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo.

Diversi gli eventi collaterali alla Napoli City Half Marathon: Immancabile anche quella di Gino Sorbillo: sabato 25 febbraio all’Expo Marathon il maestro pizzaiolo napoletano sarà protagonista della vigilia della gara più attesa. Attesissime le pizze fritte preparate per gli ospiti e per quanti vorranno gustare la sua arte che ne hanno fatto una icona partenopea.

“La Napoli City Half Marathon è arrivata alla decima edizione, dopo che lo scorso anno è stato raggiunto in questa gara il record italiano con il corridore Yeman Crippa – ha ricordato l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante – La maratona vedrà partecipare ben 6000 atleti provenienti da tutto il mondo e dimostra di essere, ogni anno, un’iniziativa sempre più ambiziosa ed entusiasmante per la città, che si inserisce a pieno titolo nel contesto della candidatura di Napoli a Capitale Europea dello Sport 2026. Allo stesso tempo è capace di coinvolgere ed appassionare i napoletani allo sport e a rilanciare ulteriormente la visibilità internazionale della città con importanti ricadute anche sul piano dell’attrattività turistica”.

Aperta a tutti, da 0 a 99 anni, senza certificato medico, la Family Run&Friends è un’opportunità per trascorrere del sano tempo in famiglia divertendosi e contribuendo a nutrire la cultura dello sport come strumento di benessere psico-fisico e sociale.