E’ stata decretata come la dea partenopea dopo la sua apparizione sul palco del Festival di Sanremo condotto da Amadeus, Gianni Morandi e Chiari Ferragni: Luisa Ranieri è ormai la vera vincitrice della kermesse canora tenutasi sul palco Ariston.

Lungo la scalinata dell’Ariston, l’attrice napoletana ha mostrato tutta la sua innaturale eleganza, la sua splendida bellezza e la sua timida signorilità. Un vero e proprio spettacolo della natura quello al quale hanno assistito i presenti al Festival e gli italiani da casa.

Eppure, sul web, c’è chi si è chiesto se cotanta bellezza sia dovuta anche al trucco al quale di solito le attrici e le artiste si sottopongono prima di entrare in scena. Ebbene, stando anche alle foto di Luisa Ranieri, quelle che la ritraggono ‘al naturale’, le malelingue possono davvero tacere.

Luisa Ranieri, infatti, a differenza di altre star della televisione, non ha mai avuto problemi a mostrarsi anche ‘come la mamma l’ha fatta’: sui suoi canali social sono apparse foto nelle quali è anche senza trucco.

Eppure, la sua bellezza ed il suo viso che fa invidia a molti personaggi della Tv è sempre apprezzabile.

Proprio nei giorni, la dea partenopea ha pubblicato sui social una foto che la ritraeva durante una lezione sportiva, ma anche prima si è mostrata in altre occasioni non propriamente pubbliche: in viaggio, alla guida, al mare.

Occasioni queste che non lasciano spazi a dubbi: è Luisa Ranieri la donna più incantevole dello schermo televisivo tanto che, dopo essere stata eletta la regina indiscussa del Festival di Sanremo 2023, l’attrice napoletana è l’artista più seguita e richiesta (nonché amata e corteggiata).

Gli spettatori hanno avanzato a gran richiesta anche la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, richiedendola questa volta come conduttrice e non come ospite: segno che Luisa Ranieri, moglie del noto ed affascinante attore Luca Zingaretti, ha confermato la breccia nel cuore degli italiani.