E’ donna, 42enne e napoletana: è Marianna Vitale, la Chef stellata titolare di “Sud Ristorante” in Campania.

La sua rinomata cucina si trova a Quarto, alle porte di Napoli: il suo ristorante è tra i più richiesti della Regione e del Sud Italia.

Inoltre, dal 2019 a Bacoli la cuoca partenopea ha aperto anche il take-away di Sud Ristorante, “Angelina Tavola Calda Moderna”.







Consapevole che il suo nome è ormai una garanzia, il 10 agosto 2020 Marianna Vitale ha inaugurato a Pozzuoli la seconda sede di “Angelina Tavola Calda Moderna”.

Classe 1980, nata a Napoli, cresciuta a Porta Capuana, ha fin da bambina guardato ed osservato la nonna ed il papà (anche lui Chef) ai fornelli, coltivando praticamente da sempre la passione per la cucina: nel suo locale raffinato e molto frequentato Marianna Vitale porta in tavola il gusto, la tradizione ed ovviamente anche i buoni sapori.

Marianna si è laureata summa cum laude nel 2004 in lingua e letteratura spagnola con una tesi sul mito del “Convitato di Pietra”.

Votata religiosamente al culto del cibo, nel maggio 2009 ha aperto Sud Ristorante con Pino Esposito a Quarto Flegreo, in provincia di Napoli.

Cucinare in un ristorante, il proprio, è fatica, tenacia, scommessa costante, e ciò è più tangibile che mai quando si decide di inventare un’oasi nel deserto, ma con imprevedibile rapidità Sud è diventato un’affidabile componente dello scenario gastronomico italiano: dal 2011, Marianna Vitale e Sud Ristorante vantano l’assegnazione di numerosi premi e riconoscimenti nazionali.

Nel 2012, a due anni dall’apertura del suo Sud, Marianna Vitale riceve la stella Michelin (la prima di sempre per un ristorante nei Campi Flegrei); nel 2020 Le Guide del Gambero Rosso premiano Sud come miglior ristorante italiano per la proposta di pasta; sempre nel 2020 Le Guide Michelin premiano Marianna Vitale come miglior chef donna 2020 “per la tenacia con cui ha costruito un progetto di ristorazione di qualità al di fuori dei circuiti turistici della sua regione”.

Marianna è la miglior cuoca d’Italia del 2015 sia per le guide de “l’Espresso” che per le guide di “Identità Golose”.

Numerosi altri riconoscimenti attestano che oggi la Chef Marianna Vitale offre ai suoi ospiti una garanzia di prodotto e per il palato: imperdibili i suoi piatti e le sue pietanze per gli amanti del gusto.