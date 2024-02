Anche un ipovedente o un dislessico può e deve godere del piacere della lettura.

Ma l’enunciazione di principio non sempre trova corrispondenza nella pratica quotidiana a causa di ostacoli a volte insormontabili.

Invece alla Biblioteca di Ercolano è possibile accedere a una quantità considerevole di libri adatti a tutti grazie al tipo di scrittura, alle pagine sensoriali e a quelle sensibili al tatto.







Un’opportunità non nuova a Ercolano, ma che è giusto ribadire e ricordare.

Sono tre le raccolte presenti nei locali di Villa Ruggiero.

Gli utenti hanno la possibilità di leggere in sede o prendere il volume in prestito, restituendolo entro un tempo prestabilito.

In particolare per gli ipovedenti e i dislessici è disponibile le serie I GRANDI leggere facile leggere tutti mentre in particolare per chi ha problemi di vista ci sono due libri tattili dai titoli Settestelle e Versi tra versi.

Si ricordano gli orari di apertura al pubblico della Biblioteca: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30; il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.00.