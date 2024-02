Nottata di controlli a San Giorgio a Cremano per i carabinieri della compagnia di Torre del Greco che insieme al nucleo cinofili di Sarno hanno setacciato strade e abitazioni sospette.

A finire in manette per droga il 36enne SR e il 26enne AI, di San Giorgio e già noti alle forze dell’ordine.

I Carabinieri li hanno sorpresi nell’abitazione del 36enne in possesso di 63 grammi di cocaina e di 2 bilancini di precisone. La droga era stata nascosta nel vano scala di un locale ed è stata “fiutata” e segnalata dal cane anti-droga.







Gli arrestati sono in carcere in attesa di giudizio. Non solo droga ma controlli a tappeto che hanno permesso ai carabinieri di identificare 53 persone e di controllare 40 veicoli. Denunciato un 23enne che, a bordo della propria smart, non si era fermato all’Alt tentando invano la fuga. Per il 23enne anche diverse sanzioni al codice della strada come il rifiuto di sottoporsi all’alcol test, guida con patente sospesa e guida contromano. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.