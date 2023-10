Una vera e propria task force nella cittadina di Bacoli: sono più di 400 le multe che elevate ai trasportatori di barche che attraversano, in modo illegale, le strade della città campana.

Il bilancio: quattrocento verbali, in appena 5 mesi. Più denunce, e sequestri.

“Mai a Bacoli – dichiara il sindaco Josi Della Ragione – si era verificata una così serrata azione di contrasto a tale arroganza.







Questo paese – prosegue il primo cittadino – non è più di chi urla più forte, non è di chi si sente al di sopra della legge, ma – precisa – è di chi rispetta le regole.

La nostra posizione è chiara – chiarisce Della Ragione -: massimo rispetto per gli operatori della nautica che lavorano rispettando le regole e ne sono molti.

Massimo sostegno all’imprenditoria sana. Pugno durissimo per chi, invece, pensa di essere padrone della città.

Perché chi, in strade strette come le nostre, sfreccia a tutta velocità trasportando barche, in contrasto ad un’ordinanza sindacale, mettendo in pericolo la vita delle persone, è un delinquente.

Questo scempio – conclude la fascia tricolore – deve finire”.