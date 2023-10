“L’impegno della nostra nostra città per dire basta alle violenze di genere dopo l’apertura del centro antiviolenza, della casa rifugio più grande dell’area vesuviana e le tante iniziative messe in campo con la cittadinanza e le scuole, diventa sempre più concreto.

Martedì 31 ottobre a San Giorgio a Cremano, in sala Consiliare, insieme al Presidente Michele Carbone alle 10.30 ospiteremo Maria Andaloro, ideatrice della campagna nazionale “Posto Occupato” insieme alla vicepresidente del Consiglio Regionale Loredana Raia e alla presidente della Consulta regionale per la condizione della donna, Ilaria Perrelli.

Un evento aperto alla comunità che segue l’iniziativa che di lunedì 30 ottobre in consiglio regionale, a cui parteciperanno anche i Sindaci che hanno aderito a questa iniziativa, con l’obiettivo di chiedere al Governo di inserire nel ddl contro la violenza, norme specifiche per la prevenzione e la protezione delle donne, nonché percorsi di educazione all’affettivitá da svolgersi nelle scuole.







Proprio sul tema della violenza e sull’educazione al rispetto, insieme all’assessore Giuseppe Giordano, stiamo avviando una campagna di sensibilizzazione sul nostro Centro Antiviolenza “Maria” , fiore all’occhiello dell’area vesuviana, poi come ogni anno stiamo preparando iniziative educative con i ragazzi, che coinvolgeranno gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L’evento di martedì invece, è un’ importante testimonianza dell’attenzione concreta e costante che questa comunità dà alle donne e più in generale a chiunque sia vittima di violenza, ribadendo che siamo “la città dei diritti”.

Dopo l’approvazione in Consiglio comunale all’unanimità del provvedimento “Posto occupato” – grazie al quale nell’assise vi sarà un seggio simbolicamente occupato da ogni donna che è stata vittima di violenza – continuiamo a tenere alta l’attenzione sul tema, aprendo con questo incontro, il mese di novembre dedicato proprio a questo triste fenomeno.

Per tutto il mese infatti vi saranno attività organizzate insieme alla assessora alle Pari Opportunità Simona Gentile in accordo con la Consulta cittadina Pari Opportunità che è parte integrante di questo percorso.

Ringrazio fin da adesso tutti coloro che si sono impegnati per questa ed altre iniziative, in particolare la vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia per l’attenzione e la vicinanza alla nostra città, la presidente della Consulta regionale Ilaria Perrelli, per aver condiviso con San Giorgio a Cremano la volontà di dar voce a chi non ne ha e naturalmente Maria Andaloro, simbolo di volontà, tenacia e coraggio nel difendere le donne da questa barbarie”: lo ha dichiarato il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.