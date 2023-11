E’ stato acciuffato a Torre del Greco ma sul suo capo pendeva un obbligo di soggiorno nel comune di Napoli.

Si tratta di un 32enne di Ponticelli che, quando si è accorto di esser stato sorpreso dai carabinieri, per evitare di finire nei guai e per sfuggire alla cattura si è tuffato in mare.

A nulla però è servita il suo tentativo di fuggire nelle acque coralline: dopo alcuni minuti è stato ripescato e arrestato dai militari dell’Arma che anche loro sono stati costretti ad entrare in mare per fermarlo.

Inevitabili, quindi, le manette ai polsi dell’uomo, sorvegliato speciale con l’obbligo di soggiorno nella città di residenza, e l’arresto in attesa di giudizio.