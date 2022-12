Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Litoranea hanno notato, nei pressi di un centro scommesse, diversi autoveicoli che stavano creando problemi di viabilità alla circolazione stradale e sono intervenuti; in quel momento, uno degli automobilisti si è diretto verso di loro oltraggiandoli.

Gli operatori hanno invitato l’uomo ad assumere un comportamento consono ma quest’ultimo ha continuato ad inveire nei loro confronti e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato; contestualmente un’altra persona, intervenuta per prendere le difese dell’uomo, ha iniziato a minacciare i poliziotti cercando di coinvolgere i presenti ma, grazie al supporto di altre volanti, è stata bloccata.

C.A., 42enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre un 55enne con precedenti di polizia è stato denunciato per minaccia.