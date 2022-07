Sarà ripristinata la sosta nelle stazioni circum di “Via del Monte” e “Villa delle Ginestre” sulla linea Napoli – Sorrento.

È quanto comunicato in una missiva, da pochi minuti pervenuta all’Ente comunale e indirizzata al sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, dal Presidente EAV, Umberto de Gregorio.

Il provvedimento dei vertici EAV giunge, in accoglimento alla proposta formulata – con pubblica nota – questa mattina dal primo cittadino, in considerazione del disposto aziendale che prevede da domani 9 Luglio e sino al 31 Agosto p.v. la soppressione di tutte le corse sulla linea Napoli – Scafati- Poggiomarino, che avrebbe comportato – di fatto – la soppressione completa per le stazioni di “Via del Monte” e “Villa delle Ginestre”, quest’ultima particolarmente fruita, nel periodo estivo, per la vicinanza a strutture e siti oggetti di eventi e manifestazioni, oltre che da cittadini lavoratori e studenti universitari.

Così, invece, da domani e sino al 31 Agosto p.v. l’Amministrazione comunale ha ottenuto che sulla linea Napoli – Sorrento, sarà previsto il servizio viaggiatori anche nelle due stazioni di “Via del Monte” e “Villa delle Ginestre”.