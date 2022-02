Aumentano i controlli ad Ercolano per chi sosta in stalli dedicati a disabili con pass falsi.

“Appropriarsi illegalmente degli spazi riservati ai diversamente abili – dice il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto – è un atto odioso che va sanzionato. Per questo, di concerto con l’assessore Luigi Fiengo e il comandante della Polizia Locale, Nicola Vanacore, abbiamo deciso di intensificare i controlli per scovare i ‘furbetti’ del pass per disabili.

Oggi ad Ercolano – precisa il primo cittadino – una persona è stata denunciata, perché aveva un pass falso, mentre un’altra è stata multata per uso improprio del permesso.

Chi si appropria indebitamente del posto auto non commette solo un reato, ma – conclude – crea un grande disagio a chi ha delle difficoltà”.