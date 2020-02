Napoli – Sospetto casi coronavirus “Maratona di Napoli” | Nonno (FDI): “Sindaco irresponsabile, sciagura per Napoli ed i napoletani”

“Anticipazioni giornalistiche ci sottolineano che ci sarebbero due casi sospetti di coronavirus tra gli atleti che hanno preso parte alla Maratona andata in scena ieri per le strade di Napoli.

In attesa di avere riscontri certi dai test effettuati, non possiamo non rimarcare l’alta irresponsabilità avuta dal Sindaco di Napoli Luigi De Magistris nel non sospendere in via precauzionale la manifestazione.

Sono state annullate in questi giorni manifestazioni sportive in tutta Italia, a Venezia, così come in altri comuni, non si è tenuta la classica manifestazione del carnevale, in via precauzionale la maggior parte degli eventi di “massa” sono stati sospesi. L’unico che non ha ritenuto utile muoversi in tal senso è il Sindaco della nostra città, in barba a qualsiasi scelta di buonsenso da prendere in casi come questi, ad esclusiva tutela della salute pubblica dei cittadini. Un Sindaco vergognoso, vera sciagura per napoli e per i napoletani”.

E’ quanto dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli di Fratelli d’Italia.