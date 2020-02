Torre del Greco – Il consigliere comunale Maria Orlando lancia l’allarme su possibili furti in casa fatti da ladri senza scrupoli che, approfittando della paura da contagio da Coronavirus, si fingono operatori della Croce Rossa per poter entrare nelle abitazioni delle persone.

Di seguito il messaggio pubblicato dal consigliere comunale sulla propria pagina Facebook:

“Attenzione : la Croce Rossa Italiana – Italian Red Cross non fa servizio a domicilio causa tamponi per il #Coronavirus, quindi avvisate familiari e amici che se girano persone e si qualificano come appartenenti alla Croce Rossa Italiana, con la scusa di fare tamponi sono in realtà dei ladri e ne approfittano per entrare in casa e rubare”.

In tal caso è meglio allertare subito le forze dell’ordine.