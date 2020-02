Portici – Ercolano – Torre del Greco – Mancherà l’acqua per lavori programmati da mercoledì 26 febbraio 2020 alle 14:00 a giovedì 27 febbraio 2020 alle 06:00 nei comuni di Portici, Ercolano e Torre del Greco.

Le zone e le strade interessate sono:

PORTICI

Via Bosco Catena, Via Canarde A San Pietro, Via Sacerdote Benedetto Cozzolino, Vicolo Vicinale Madonnelle, Via Madonnelle, Via Della Salute, Via Madonna Della Salute, Via Lorenzo Rocco, Via Sant’antonio, Via Tramvie, Via Verdi, Via De Lauzieres, Via Universita’ (Da Via Lorenzo Rocco Fino Al Confine Con Ercolano) e traverse

ERCOLANO

Via Giuseppe Semmola, Via Dello Spacco, Via Casacampora, Via Villanova, Via Viola, Via Cupa Dei Monti, Traversa Ferrara Ii, Via Luigi Palmieri, Via Novella Castelluccio, Via Cegnacolo, Vicolo Madonnelle, Via Morta Viola, Traversa Di Via Palmarosa, Via Della Barcaiola, Contrada Tironcelli, Traversa Ferrara I, Via Fossogrande, Contrada Villanova, Via Arena San Vito, Traversa Di Via Fossogrande, Via San Gennariello, Via Marsiglia, Via Tironcelli, Via Monaco Aiello, Via Case Vecchie, Contrada Arena San Vito, Via Madonnelle, Via Caprile, Via San Vito, Contrada Farina, Traversa Di Via Pignataro, Contrada Casacampora, Via Farina, Contrada Monaco Aiello, Via Antonio De Curtis, Via Bosco Catena, Traversa Di Via Belsito, Via Sacerdote Benedetto Cozzolino, Contrada Patacca, Contrada Castelluccio, Via Patacca e traverse

TORRE DEL GRECO

Via Marconi, Via De Guevara, Via Balzano, Viale Ungheria, Via Curtoli, Via Sedivola, Via Avezzana, Via Beneduce, Via Circumvallazione (Tratto Da Via Beneduce a Via Vitt. Emanuele), Via Matteotti, Via Martiri D’ Africa, Via S. Elena, Via Ruggiero, Via Boccea, Via Lamaria, Via Lamaria Ruospo, Via Carpinone, Via Del Lavoro, Via S. Antonio, Via Camaldoli, Via Sotto Ai Camaldoli, Via Dietro Ai Camaldoli, Via Del Monte, Via Nazionale (Tratto Da Via Del Monte A Via Sant’antonio) e traverse