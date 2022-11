Si terrà domenica 13 novembre alle ore 9.30 ad Ercolano un momento di ricordo nel nome di Salvatore Barbaro nella piazza a lui dedicata (via Cortili – via Mare).

“Il 13 novembre è per Ercolano la giornata del ricordo di Salvatore, vittima innocente della criminalità organizzata, ucciso per errore nel 2009 semplicemente perché guidava la stessa auto di un boss.

Ma questo è anche un momento di riflessione perché Ercolano non è più quella del 2009, anche perché la nostra azione per diffondere cultura e legalità non si ferma” – è quanto ha dichiarato Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale Anci.

Alla cerimonia saranno presenti i familiari di Salvatore e le massime autorità politiche, civili e militari, oltre agli esponenti dell’associazione antiracket.