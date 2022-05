Una violenta rissa è esplosa tra due famiglie, stando alle prime ricostruzioni, a causa di una rottura di un fidanzamento. E’ successo ad Eboli, nel rione Pescara, dove, una ragazza avrebbe chiuso un fidanzamento per iniziare intraprendere una nuova relazione con un altro giovane dello stesso quartiere.

Secondo indiscrezioni, nei giorni precedenti già si sarebbero generate diversi battibecchi poi sfociati nel pomeriggio di ieri in una violenza inaudita tra la famiglia della ragazza e quella dell’ex fidanzato. la rissa è degenerata, i contendenti non avrebbero esitato ad aggredirsi in strada utilizzando anche oggetti contundenti e mazze.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Tre persone avrebbero riportato una serie di contusioni mentre il giovane identificato come attuale fidanzato della ragazza sarebbe stato gravemente ferito, rendendo necessario il ricovero presso l’ospedale Monaldi di Napoli.