E’ tutto pronto per il Giorno del Gioco che si svolgerà domani, 11 maggio a San Giorgio a Cremano, dalle ore 9.30 con la parata iniziale in piazza Carlo di Borbone, con la coreografia e la lettura della dichiarazione di apertura della XVII edizione.

“Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia – dichiara il sindaco Giorgio Zinno -, torniamo per le strade con decine di eventi e giochi a cui parteciperanno bambini e adulti.

Saranno migliaia gli studenti degli istituti comprensivi della città che vivranno momenti di svago con i ludobus disseminati in piazza Carlo di Borbone e viale Regina dei Gigli, spettacoli di magia e laboratori in viale regina dei Gigli, corso Roma e via Manzoni e Villa Falanga.

Quest’anno – prosegue Zinno – avremo anche la partnership di Città della Scienza con laboratori all’aperto intitolati “Scienzalenta” e l’associazione Abio Napoli, che si occupa del gioco negli ospedali pediatrici.

Vi sarà anche sport e musica con la Federazione Basket Campania e l’associazione culturale “Nu mar e musica” con sax, trombe e percussioni che suoneranno dal vivo in una marching band. E poi ancora clown, animazione e il gran finale, in piazza Carlo di Borbone alle 12.00 con lo spettacolo di strada “Gustavo la Vita” tra illusioni e con un tenero amico a 4 zampe.

E non è tutto. Sempre domani, alle ore 21 in Villa Vannucchi, andrà in scena lo straordinario spettacolo a cura della Compagnia dei Folli, dal titolo “La lentezza dell’Arcano Mobile”. Acrobati e cantanti si esibiranno sospesi a 40 metri di altezza in performance incantate open air ideate in base al tema di questa edizione.

Lo spazio scenico diventa l’aria e le acrobazie degli artisti si intrecciano alla musica suonata e cantata librando sulle teste degli spettatori.

Vi ricordo – precisa il primo cittadino – che per consentire la mattinata di eventi, domani 11 maggio dalle 8.30 alle 13.00 è stato istituito il divieto di circolazione in:

– via Manzoni (tratto compreso tra Via Salvatore Di Giacomo e Via Salvator Rosa per entrambi i sensi di marcia)

– Corso Roma;

– Piazza Carlo di Borbone sull’intera Piazza, eccetto per la corsia (quella più a destra) che è di collegamento tra Corso Umberto I e Via Bruno Buozzi;

– Via Pagliare;

– via Cupa Mare, nel senso di marcia che da Via San Martino porta a Via Manzoni;

– Viale Regina dei Gigli (tratto compreso tra l’ingresso di Villa Falanga e il civico 94) per entrambi i sensi di marcia;

– Via San Martino tratto compreso tra il civico 94, consentendo il transito esclusivamente ai residenti di Via Giovanni XXIII e Via Rosa Luxemburg.

Inoltre è stato istituito il doppio senso di circolazione in via Via Salvatore Di Giacomo – tratto compreso tra l’intersezione con Via A. Manzoni e l’intersezione con via Scarlatti.

Il divieto di sosta e fermata – conclude – dalle ore 08.00 alle ore 13.00, in A. Via De Gasperi (lato dx per chi procede verso Piazza M.C. Cautela), dal civico 57 al civico 15.