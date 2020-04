Napoli – Stanotte, nei pressi di Piazza Principe Umberto I, un uomo è stato aggredito e rapinato da due persone mentre era ad uno sportello bancomat; in quel momento gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, in servizio per il controllo del territorio, hanno assistito alla scena e, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare i due rapinatori.

Carmine Pupa e Gennaro De Luca, napoletani di 45 e 40 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per rapina aggravata e sanzionati per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.