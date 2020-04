Ricevi anche tu gratuitamente la consulenza grafologica di Gianluca Delle Donne. Comprenderai aspetti della tua persona che probabilmente hai sempre ignorato.

Donna 39 anni – “La scrivente è dotata di fiuto, finezza mentale, intuizione, affronta i problemi con analisi, spirito logico, facilità di associazione del pensiero, qualità che danno una base solida a quello che fa, valuta obiettivamente le cose, ha ottime doti di cultura.

Mette costanza nell’impegno, e possiede stabilità negli obiettivi. Ha bisogno di prendere posto e si mostra sicura di sé, , ha una sorta di attaccamento al passato, un atteggiamento di difesa, infatti si rassicura non rischiando. È dotata di diplomazia, sa destreggiarsi con abilità evitando prese di posizioni troppo nette, variando le strategie a seconda del risultato da ottenere e ad adattandosi agli interlocutori; possiede ottime abilità commerciali. Spesso ha poca propensione ad uscire dal proprio guscio, ama possedere ed ha un forte desiderio di affermazione. Si mostra impaziente ed intollerante verso chi non brilla di rapidità mentale. Si nota difficoltà a staccarsi dal passato (che siano idee, situazioni), ricerca affetto e spesso lo pretende; spesso è diffidente, prima di aprirsi con l’altro deve conoscere bene chi ha di fronte. Sta vivendo una stanchezza del momento. E’ calma ed ha un carattere abitudinario. Ama le cose concrete, sa utilizzare bene le sue conoscenze ed è adatta a professioni di carattere tecnico, legate al controllo ed al commercio. Attiva, esuberante e vitale, cordiale, ama la relazione, è conviviale e detesta la solitudine, anche se spesso la ricerca. Ama la comodità e confort. Ha una personalità integra e sa esercitare un’autorità rigorosa e incorruttibile.

Gianluca Delle Donne

Consulente Grafologo iscritto all’AGI

Per ottenere l’analisi della tua scrittura di Gianluca Delle Donne, basta seguire queste semplici istruzioni:

Prendere un foglio completamente bianco, senza righe né quadretti, meglio di formato A4. Scrivete almeno una decina di righe, utilizzando lo strumento grafico che più preferite e meglio vi rappresenta. Assicuratevi inoltre di scrivere su un piano di appoggio su cui possiate essere comodi. Il contenuto dello scritto non è importante, in quanto è il segno grafico che viene preso in considerazione dal grafologo. La firma è un elemento fondamentale nell’analisi grafologica. Ricordatevi quindi, alla fine dello scritto da analizzare, di inserirla. Ricordate di segnalare il sesso, la professione, l’età e il titolo di studio della persona di cui si intende analizzare la scrittura.

Per ricevere attraverso questa nuova rubrica de La Torre l’analisi gratuita della vostra scrittura non vi resta, quindi, che seguire le modalità indicate ed inviarle a latorre@octava.it

Il tutto sarà gestito nel pieno rispetto della privacy.