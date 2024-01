Programmato per il 17 gennaio il tradizionale rito del “Fucarazzo”, al via interventi per la sicurezza

La Polizia Locale di Napoli ha attuato un’operazione per prevenire il tradizionale rito del ‘Fucarazzo’ o ‘Cippo di Sant’Antonio’, programmato per il 17 Gennaio. Gli Agenti sono intervenuti a Fuorigrotta sequestrando 150 pedane in legno e 40 alberi di Natale senza radici destinati all’evento. L’operazione ha coinvolto 2 autopattuglie e 8 autocarri dell’azienda Asia.