Da alcuni giorni è in corso un tentativo di truffa attraverso i social media e, in particolare, attraverso una pagina fake di Facebook denominata “Metropolitana di Napoli” che pubblicizza la vendita al prezzo irrisorio di 2 euro, del “Naples Pass” una card che consentirebbe per l’abbonamento annuale ai viaggi in metropolitana.

Un analogo tentativo di truffa è stato già portato avanti, con modalità simili, a Milano e a Roma e il Consorzio Unico Campania ha precisato, attraverso il sito, che questa iniziativa è falsa invitando gli utenti del trasporto pubblico a diffidare dalle offerte che circolano sui social media e a consultare sempre le fonti ufficiali (sito www.unicocampania.it; pagina FB UCampania) per verificare la veridicità delle informazioni reperite su altri canali.