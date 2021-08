Portici – L’istituto superiore Levi con solo 8 iscritti cancella una classe, come riportato dal corriere della sera.

In data 03 agosto 2021 l’Istituto Superiore Carlo Levi ha inviato una mail ai genitori degli otto alunni che dovevano formare la seconda classe, avvisando che la suddetta non potrà formarsi in quanto il CSA: Ufficio scolastico territoriale di Napoli, non ha dato l’organico di diritto, e quindi invita gli alunni a passare su un altro indirizzo della scuola, oppure chiedere il nulla osta per cambiare istituto.

Durante il primo anno, a detta dei genitori degli alunni, la classe formata da solo 8 alunni non ha avuto problemi e anzi, il corpo docente aveva rassicurato le famiglie degli studenti facendo presente che dato il numero esiguo avrebbero lavorato meglio rispetto ad una classe numerosa. Ma così non è stato.