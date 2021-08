Paestum – «Can you feel it?». Tutta l’energia, il ritmo e i colori del Dum Dum Republic stanno per esplodere e sprigionarsi in “Caravan of Love”, la grande festa di Ferragosto. L’allegra caravana del Dum Dum, sempre in giro per il mondo, è pronta ritrovarsi sulla spiaggia più happy del Cilento in una vertigine sensoriale ed un cartellone di concerti e live set che spaziano tra patchanka, ska, vibrazioni tropical e reggae revolution, bossa e samba jazz, Burlesque, sonorità afro-brazilian e influenze funk, maracatù e percussioni, con sezioni fiati strepitose, mimo e performing art in riva al mare.

Una vertigine sensoriale. Musica per spiriti liberi, sebbene esclusivamente in modalità d’ascolto, in linea con le prescrizioni Covid.

Il battito del Dum Dum, nel suo 25esimo anno dalla fondazione, torna a vibrare, in un rinnovato spirito creativo della factory tra cielo e mare, con line up sofisticate e musica fuori dagli schemi mainstream

L’arena che sorge sul mare si aprirà il venerdì 13 agosto con la patchanka made in Puglia di Tuppi; sabato 14 tutta la magia del Burlesque proietterà il Dum Dum Republic nella Belle Èpoque per la cena spettacolo “The Burlesque Show on Tne Beach” in spiaggia con Madame De Freitas con Fanny Damour e Il Capasso; domenica 15 agosto il grande party d’estate conl’opening affidato a Madame de Freitas (versione Djette stavolta) con LampaDread pioniere del reggae e della musiva in levare in Italia, mentre di sera grande attesa per il concerto del capitano del Dum Dum, Roy Paci & Aretuska con La Despedida Tour. Mercoledì 18 agosto il Dum Dum Republic, in collaborazione con il Maco Festival, si trasferisce ai Templi di Paestum, alla Clouds Arena per il concerto dell’icona internazionale Manu Chao in “El Chapulin Solo” live in acustico.

«Riprendiamoci la meraviglia e tutte le stelle del mondo. È un sogno che desideriamo condividere con tutti i sognatori del mondo – sottolinea Biancaluno Bifulco, titolare e fondatrice del Dum Dum Republic – È la festa del Dum Dum, quest’anno contenuta per i limiti dovuti al Covid, con concerti esclusivamente da ascolto. Il 13 agosto sarà on stage il nostro dj resident si può dire, Tuppi, dalla Puglia con furore. Il 14 cena in spiaggia con spettacolo burlesque, con il gruppo diretto da Maria De Freidas, cantante, costumista con performance burlesque: uno spettacolo molto bello, molto colorato e di grande atmosfera e poi le stelle faranno da scenografia alla cena in spiaggia sotto gli ombrelloni. Il 15 mattina ancora musica tropicale brasiliana e la sera chiusura della nostra carovana con Roy Paci e Aretuska: il Dum Dum è la sua casa. Mercoledì ci trasferiamo ai templi con gli amici del Maco Festival. Non ci credo, non ci credo ancora: da vent’anni inseguiamo il sogno di cantare la libertà con Manu Chao. Soñe otro mundo…».

Musica senza confini, per trasmettere un messaggio universale, che parla di diritti umani e civili, contro le barriere, in un invito a lasciarsi travolgere dallo stupore, dalla meraviglia, stimolando l’incontro con l’altro, il dialogo, il rispetto, il legame indissolubile con la natura, in una realtà in cui conoscersi e riconoscersi.

Una vera festa fatta di bellezza, perché il Dum Dum, è il suono del cuore che batte e ancora si emoziona. È la riva storica degli spiriti liberi, di sirene e marinai, di poeti e viaggiatori. È la poesia e il fascino struggente del sole che tramonta a mare. È lo stile hippie un po’ vintage. Niente confini, niente barriere, ma piedi scalzi, fiori tra i capelli, fede incrollabile in peace and love e il suono che si fa musica. È sana allegria e senso della meraviglia. È il genio creativo, l’avanguardia sonora, ma soprattutto è il viaggio tra le culture e i popoli

CARAVAN OF LOVE_ IL CARTELLONE

VENERDÌ 13 AGOSTO start ore 17, il live set scanzonato ed ironico di Tuppi darà il via alla caravan of love del Dum Dum. A scandire il ritmo solo la musica, sempre ricercata ed alternativa, in un’architettura di divertimento che punta all’irriverenza, in cui il funk recupera il significato originario nello slang degli afroamericani: un funky, quindi, “sexy”, “sporco”, “attraente” ma anche “autentico”, originale e libero da inibizioni. Funky che si fonde ad hip hop, suoni vintage con selezioni in vinile, swing pop, reggae nella ricerca sonora di Tuppi Dj.

SABATO 14 AGOSTO ore 20.30 il grande Cabaret della Belle Èpoque è in scena al Dum Dum Republic con la cena spettacolo in spiaggia “The Burledque Show on the Beach” con Madame Maria De Freitas e la performance di Fanny Damour e de Il Capasso, mentre la spiaggia del più famoso beach club del Cilento si trasforma in un tabarin francese di inizio Novecento: un grande contenitore creativo tra musica, varietà e performing act.

Eclettica ed esuberante, Madame de Freitas è una cantante, DJette, costumista e performer che riesce sempre a stupire. Incanta e delizia gli astanti con brani primi ‘900 e vestiti da sogno, siparietti ironici e profumi d’altri tempi, che incontra il più importante esponente della bossa nova in Italia, famoso in tutto il mondo, Eddy Palermo.

DOMENICA 15 AGOSTO alle ore 21 grande attesa per il ritorno al Dum Dumn Republic di Roy Paci con la family Aretuska per uno straordinario ed intenso concerto in spiaggia. Roy Paci farà tappa al Dum Dum con “La Despedida Tour 2021”, la ‘ultima gira’, ovvero l’ultimo tour con gli Aretuska per salutare in modo appassionato ed originale i fans di un progetto lungo 25 anni. Ancora una volta Roy lo fa a modo suo, regalando dal palco emozioni con la sua voce e ammaliando i cuori con la sua inconfondibile Sofia, in un feeling irripetibile con il pubblico.

L’arena sul mare del Dum Dum Republic vibrerà delle emozioni che solo Roy riesce a creare, condensando energia positiva, forza comunicativa e tutta la creatività del sud del mondo, prendendo posizione sempre, con coraggio, rispetto ai diritti umani e civili. Trombettista, compositore, cantante, producer, ma anche direttore artistico del Roymundo Festival, la rassegna di scena al Dum DumRepublic: il viaggio tra le nuove emergenze culturali e sonore, che ha portato, negli anni, sul palco del beach club della costiera cilentana le personalità artistiche più intense ed emblematiche della musica globale, di forte impatto sociale ed artistico, oltre che di stimolo alla coscienza civile.

«Despedida. Una di quelle parole più care insieme a ‘saudade’ e ‘candela’ che mi porto dentro nel cuore, dopo gli anni vissuti in Sudamerica. Ed è proprio questa parola che ho voluto usare per dare un titolo a questo tour, che sarà anche l’ultimo della mia favolosa band Roy Paci & Aretuska – scrive Roy in un post appassionato in cui annuncia la ‘ultima gira’ – Un gruppo che con grandi sacrifici e tantissime soddisfazioni ho portato avanti per un quarto di secolo e che adesso, col sorriso e la musica sulle labbra, voglio far salutare per l’ultima volta dal grande pubblico che da sempre, con grande energia, ci ha sostenuto, supportato e amato. Voglio ringraziare le decine di tecnici e musicisti che si sono avvicendati in tutti questi anni, che indubbiamente meritano gli onori di questa leggendaria famiglia».

Finalmente potrà partire la musica live, insieme alle tante anime che vivranno questa esperienza conclusiva, anche se in modo diverso rispetto al passato: la Despedida tour sarà un momento di condivisione, proponendo successi iconici dei grandi album e scoprendo brani, delle piccole “rarità”, mai inseriti nei precedenti live dal vivo. Roy Paci porterà sul palco questo intenso cammino con Aretuska, raccontando, attraverso le sue canzoni, un percorso artistico vario che ha fatto ballare ed emozionare aficionados di tutto il mondo, dai festival internazionali come il Womad Reading Festival, Hit Week a New York, Sziget Festival in Ungheria, Festival de Verão di Salvador Bahia, Blue Frog Festival di Mumbay e girato in lungo ed in largo per l’Italia portando energia e “beleza”.

Un tour che porta con sé tutta la voglia di rinascita artistica, per ripartire con nuove vibrazioni.

«Despedida suona come un addio, per noi è anche una festa, quel tipo di festa che abbiamo sempre innescato sin dal primo concerto, portando per primi la patchanka del mundo latino in Italia», continua Roy.

Un’ultima ‘gira’ internazionale, con amore, per “festeggiare la fine, brindando alle nuove prossime avventure”. On stage, insieme a Roy Paci – Voce, tromba, flicorno, anche Raphael – MC, Francesco Di Martino – Chitarre, Antonio Amabile – Tastiera, Riccardo Di Vinci – Basso, Paolo Vicari – Batteria.

L’opening sarà affidato invece, di pomeriggio alle ore 17, a Madame de Freitas e a Lampadread che si alterneranno in un live set strepitoso tra reggae, tropicalismi e samba jazz.

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO, il Dum Dum Republic, in partnership con il Maco Festival, si trasferirà nella cornice suggestiva dei Templi di Paestum, all’interno della Clouds Arena, per il concerto del cantautore e musicista di fama internazionale Manu Chao. L’artista franco-spagnolo torna live in versione acustica, accompagnato da Luciano Falico alla chitarra e Mauro Mancebo alle percussioni. Manu Chao, al secolo José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, nasce a Parigi da padre galiziano e madre basca in fuga dalla dittatura di Franco. Trascorre la sua infanzia respirando arte, libertà e diritti umani. Con i Mano Negra inizia a lasciare il segno nel mondo della musica; canta in francese, inglese e spagnolo, fonde culture e stili differenti, come il patchanka, che spaziano dal reggae al rock, dal rap alla musica iberica. Il successo mondiale arriva nel 1998 con il debutto solista “Clandestino”, di cui i diritti umani, la fuga e l’impegno civile e sociale sono colonne portanti, mentre le sonorità sono dominate da ritmi sudamericani e africani. Resta una personalità libera e anticonformista, un’icona musicale e culturale, un cittadino del mondo che ispira più generazioni.