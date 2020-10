Portici – Contagi da Coronavirus in Casa di Riposo. Ecco la comunicazione del sindaco Enzo Cuomo:

“Stamattina (ieri per chi legge, ndr) siamo stati informati dall’ ASL che in una casa di riposo per anziani con gestione privata della nostra Città diversi ospiti provenienti da varie Città della Provincia di Napoli ed alcune lavoratrici dipendenti sono risultati contagiati COVID e positivi al test del tampone.

Uno degli ospiti è stato ricoverato in Ospedale mentre gli altri sono stati posti in isolamento all’ interno della Casa di Riposo sotto la sorveglianza sanitaria dell’ ASL NAPOLI 3 SUD.

Agli Anziani in isolamento ed ai Dipendenti contagiati gli auguri di pronta guarigione della nostra Comunità”.