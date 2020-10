Napoli – Con una nota l’Unità di crisi ha fornito il report dei posti letto in Campania su base regionale: in terapia intensiva sono disponibili 92 posti, mentre ne sono occupati 47; per la degenza sono disponibili 555 posti, mentre ne sono occupati 460.

L’unità di crisi annuncia nelle prossime ore il completamento di ulteriori posti letto.

«Come programmato nelle settimane precedenti, si completa pienamente entro le prossime 48 ore la ‘Fase C’, che prevede l’attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva», si legge nella nota.

«Entro 48 ore tutto questo sarà operativo. È evidente che si lavora in maniera progressiva, in relazione alla crescita dei contagi. Sarebbe del tutto irragionevole realizzare centinaia di posti letto, riducendo altri servizi, in assenza di domanda».