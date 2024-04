Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato un uomo appiedato in via San Giacomo che è stato trovato in possesso di una busta con 10 confezioni contenenti complessivamente circa 1100 grammi di marijuana, un pezzetto di hashish del peso di circa 10 grammi, celato all’interno di un pacchetto di sigarette, e 200 euro in banconote di diverso taglio rinvenute accartocciate nelle tasche dei pantaloni.

Pertanto, un 27enne di Formia, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.