Questa mattina l’associazione Eco Culturale, con il supporto e la partecipazione del forum dei giovani e l’agenzia italiana della gioventù, ha organizzato un bellissimo evento di pulizia e riqualificazione del parco giochi nei pressi della villa comunale.

Nello specifico i volontari hanno in primo luogo pulito e diserbato l’area per poi rimodernarla con vernici e colori in modo da creare un campetto di calcio dove i più giovani potranno sfruttarlo come punto di aggregazione e gioco.







Il Presidente Michele Intoccia ed il Vicepresidente Davide Tatè si ritengono soddisfatti e entusiasti per la riuscita dell’evento, soprattutto per la massiccia presenza di cittadini di ogni età. “particolarmente emozionante è stato vedere genitori e figli collaborare con i volontari. Questa è pura educazione civica e amore per la Città!”