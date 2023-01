E’ stata conferita questa mattina al Maresciallo capo dei Carabinieri, Angelo Disanto, la cittadinanza onoraria di Ercolano.

Un evento già annunciato nei giorni scorsi per dare valore alla lotta alla criminalità che il Maresciallo capo ha condotto nella cittadina degli scavi all’ombra del Vesuvio.

“Un momento -ha dichiarato il primo cittadino di Ercolano, Ciro Buonajuto – che assume un significato simbolico rispetto ad una battaglia che appartiene a tutta la città, che unita, ha vinto contro la criminalità organizzata.

Dopo un risultato del genere la Politica non può limitarsi ad applaudire; deve sentirsi responsabilizzata. Perché non bastano gli arresti, non bastano le condanne giudiziarie.

La Politica ad Ercolano in questi anni ha dimostrato una grande maturità. Tutti i sindaci che si sono succeduti hanno voluto offrire segnali amministrativi importanti contro la camorra.

Noi ad Ercolano possiamo permetterci di sognare e di affidare il futuro dei nostri figli al turismo grazie al lavoro incredibile di persone come Angelo Di Santo, come Pierpaolo Filippelli e come i tanti commercianti che hanno riscattato la dignità una città stupenda che, per troppi anni, si era arresa e assuefatta – conclude il sindaco – alla violenza e alla rassegnazione”.