Attimi di panico lo scorso weekend nella città di Napoli.

Intorno alle ore 3.30 di notte, in via Caravaggio, una pattuglia della polizia locale è intervenuta per un sinistro stradale.

Giunta sul posto per regolare quanto accaduto, la pattuglia è stata fisicamente aggredita da un individuo napoletano di 40 anni.







L’uomo, visibilmente sovraeccitato e non lucido, è stato immobilizzato dagli agenti e condotto presso gli uffici di polizia.

Su disposizione del pubblico ministero, in attesa degli esiti degli esami tossicologici, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Infine, nella stessa notte ed in occasione dei consueti controlli per la movida cittadina, sono stati elevati sei verbali ad altrettante attività commerciali nella zona del centro per l’occupazione irregolare di suolo pubblico, la mancata raccolta differenziata dei rifiuti e l’assenza dell’ autorizzazione di impatto acustico, ed il prelievo di sette vetture in via Aniello Falcone.