Sfiorata la tragedia a Torre del Greco: alle prime luci dell’alba di oggi un incendio è divampato in un’abitazione.

In particolare, intorno alle 3 e 30 del mattino, un appartamento sito in vico Cappuccini, a pochi passi dal centro cittadino, è andato in fiamme causando ustioni in varie parti del corpo per un anziano di circa 80 anni.

L’uomo è stato, quindi, portato con urgenza in ospedale per ustioni in varie parti del corpo al fine di ricevere le prime cure.

Stando alle prime ipotesi, le fiamme sarebbero state causate da una stufa lasciata accesa ma il caso è ancora da chiarire.

Danni anche all’appartamento, ovviamente. Sul posto, allertate dai residenti della zona, sono giunti i vigili del fuoco, che messo in salvo l’anziano e domato le fiamme.