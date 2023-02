E’ molto sentito il Carnevale quest’anno all’ombra del Vesuvio ed, in particolare, nella città del mare e del corallo.

Torre del Greco presenta una nuova iniziativa che si sicuro attirerà grandi e piccini.

“Al via domani, domenica 12 Febbraio, l’iniziativa patrocinata dal comune di Torre del Greco: “Benvenuto al Carnevale 2023” e promossa dall’Associazione “Marittimi per il Futuro”, insieme all’Associazione “Giovanni Guarino”: queste le parole del sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba in un post pubblicato oggi sui social netowrk.

Appuntamento quindi domani con i colori e l’allegria della festa più scherzosa che ci sia nella centralissima via Salvator Noto per animazione, giochi e tanti coriandoli.