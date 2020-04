Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 sono 3.517, con 75 nuovi casi positivi su 2.036 tamponi esaminati. Dall’inizio dell’epidemia sono stati analizzati 33.781 tamponi in Campania.

L’Unità di Crisi della Regione Campania ha comunicato il dettaglio dai centri di analisi: all’Ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 609 tamponi di cui 29 positivi; all’Ospedale Ruggi di Salerno 326 tamponi di cui 14 positivi; all’Ospedale Sant’Anna di Caserta 63 tamponi, nessuno positivo; all’ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise 327 tamponi di cui 10 positivi; all’Ospedale Moscati di Avellino esaminati 145 tamponi, nessuno positivo; all’Ospedale San Paolo di Napoli 86 tamponi di cui 11 positivi;​ all’Azienda Universitaria Federico II 97 tamponi di cui 2 positivi; all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 265 tamponi di cui 2 positivi; all’Ospedale di Nola 40 tamponi, di cui 1 positivo; all’Ospedale San Pio di Benevento 51 tamponi di cui 2 positivi; all’Ospedale di Eboli 27 tamponi di cui 4 positivi​.​

Il numero di nuovi casi non accenna a scendere. Con questi numeri non si potranno allentare le restrizioni, ha spiegato il Governatore, intervenendo con un videomessaggio nel pomeriggio. Sarà possibile superare l’obbligo di restare a casa solo quando tutti i campani avranno le mascherine. Poco dopo il Governatore, anche il Premier Giuseppe Conte ha affermato gli stessi concetti. Le restrizioni resteranno in vigore fino al 3 maggio.

L’Unità di crisi ha fornito nel pomeriggio anche il riepilogo dei casi di coronavirus in Campania su base provinciale prima del nuovo aggiornamento. I 3.344 contagiati attuali sono ripartiti così: a Napoli: 1.699 (di cui 723 Napoli Città e 976 Napoli provincia); a Salerno: 499; ad Avellino: 379; a Caserta: 352; a Benevento: 145. Altri in fase di verifica Asl: 270.