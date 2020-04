San Giorgio a Cremano – Due nuovi casi di contagio. Un drone per controllare chi esce.

Ecco il comunicato stampa del primo cittadino.

“Cari concittadini,

quando è iniziata la pandemia ho dato indirizzo al dirigente della Polizia Municipale di acquistare un drone per il controllo del territorio. Da oggi lo abbiamo attivato per vigliare su tutta la città il rispetto dei DPCM e delle ordinanze.

Questo oggi è possibile grazie alla decisione del Governo e dell’Enac che, in questo periodo di emergenza, hanno dato la possibilità agli enti locali di utilizzare questo strumento con una semplice comunicazione alla Prefettura.

Il drone, volando sulla città, catturerà le immagini che saranno visibili in tempo reale, consentendo agli agenti di intervenire immediatamente laddove si riscontreranno assembramenti o situazioni di criticità.

Questo strumento ad alta tecnologia è un ottimo alleato per le nostre Forze dell’Ordine e sarà attivo ogni giorno, perché non possiamo abbassare la guardia. Inoltre può volare anche di notte e in condizioni atmosferiche avverse; e può emettere suoni o emanare messaggi sonori.

Un passo avanti per la sicurezza di tutti noi, dal momento che in futuro il drone potrà essere riutilizzato anche per altri usi legati alla sicurezza e non.

Oggi registriamo due casi positivi, quindi bilancio finora è di: 30 positivi, 3 guariti e 8 deceduti.

Questo ci ricorda che dobbiamo impegnarci ancora di più a limitare i contagi e quindi a restare a casa”.