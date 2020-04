San Giorgio a Cremano – Ieri pomeriggio alle 17 un giovane imprenditore è stato gambizzato in via Pittore. Le strade erano deserte, i negozi chiusi ed immediatamente le forze dell’ordine sono intervenute.

Gli inquirenti stanno vagliando le immagini del sistema di videosorveglianza comunale e quelle di privati.

Dinamica talmente particolare che le forze dell’ordine stanno indagando in ogni direzione per consentire che il criminale che ha compiuto questo gesto folle si trovi in galera.