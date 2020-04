Napoli – In vista della fine parziale e graduale del lockdown, per il quale è iniziato il conto alla rovescia, la Regione Campania ha selezionato 25 laboratori privati che affiancheranno gli ospedali con l’obiettivo di arrivare a uno screening di massa. Dalla prossima settimana entreranno in azione diversi nuovi centri di analisi autorizzati in queste ore.

Affiancheranno le strutture pubbliche già abilitate e gli ospedali pubblici attivi dall’inizio, sulla scia del Cotugno di Napoli, che resta il riferimento primario in Campania.

Sono laboratori accreditati per le metodiche in PCR: eseguiranno i tamponi in modalità molecolare per “screenare”, come si dice in gergo medico, subito la popolazione irpina. La stessa cosa avverrà sull’intero territorio regionale.