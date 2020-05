San Giorgio a Cremano – Parchi aperti ma divieto di utilizzare giochi come altalene e scivoli.

Anche oggi (ieri per chi legge, ndr) abbiamo 9 tamponi tutti negativi che ci danno un trend di miglioramento che può essere messo in pericolo solo da noi stessi.

Da domani vi saranno molti più motivi per poter scendere ma i controlli continueranno.

Vi ricordo che sarà obbligatorio portare la mascherina in pubblico e non creare assembramenti.

Chi verrà sorpreso a trasgredire tali norme sarà multato e correrà il rischio dell’obbligo di una quarantena aggiuntiva di 14 giorni.

L’appello va proprio ai tanti giovani che fino ad oggi hanno rispettato la norma più di tutti. Comprendo la voglia di uscire, incontrare gli amici e prendere un po’ d’aria. Ricordatevi però che è pericoloso e che vanno rispettate tutte le norme non solo per non essere multati, ma per evitare di ammalarsi o far ammalare i propri genitori.

Ricordo anche che i parchi saranno aperti, ma dovranno essere rispettate le regole e gli spazi con le attrezzature ludiche sono vietate dal DPCM, ragion per cui le troverete, come vedete in foto, “bloccate” e inutilizzabili.

Specifico che non c’è più nessun vincolo anche per chi vende “abbigliamento per bambini” come per “cartolerie e librerie” oltre ai “bar ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, pasticcerie” ecc che potranno non solo vendere a domicilio ma anche da asporto.

L’appello è sempre lo stesso, ma oggi è ancora più importante di prima: “Agiamo responsabilmente per tutelare tutti noi. Insieme ce la faremo”.