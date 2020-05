Portici – Oggi tutti i parrucchieri di Portici alle ore 12:30 manifesteranno davanti le loro attività con dei cartelloni per comunicare i loro problemi con l’auspicio che il Governo dia risposte concrete per tutelare le loro attività.

Infatti, ricordiamo che, secondo le ultime disposizioni governative, l’apertura dei saloni dei parrucchieri, come per i centri estetici, è in programma il primo giugno.